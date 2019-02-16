Trabzonspor'da İstişare Kurulu Başkanı Özkan Sümer oldu



TRABZON (AA) - Trabzonspor'da İstişare Kurulu Başkanlığı'na Özkan Sümer'in getirildiği bildirildi. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, tüzüğün 9/b maddesine göre oluşturulan İstişare Kurulunun Ziyabey Tesisleri'nde toplanarak, yine tüzüğün 52. maddesinde belirtilen icra heyetini belirlediği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Toplantıya Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp'in yanı sıra kurucu üyemiz Nizamettin Algan, eski başkanlarımızdan Ahmet Celal Ataman, Salih Erdem ve Özkan Sümer, eski asbaşkanlarımızdan Erol Tuna, İskender Önal, Ömer Gürsoy, Nevzat Ergüney ve Ahmet Çubukçu, Divan Başkanımız Ali Sürmen, Denetleme Kurulu Başkanımız Mahmut Ören, Disiplin Kurulu Başkanımız Haluk Raci Gençosmanoğlu, Sicil Kurulu Başkanımız Osman Çavuşoğlu, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanımız Mehmet Salih Uzun, eski Disiplin Kurulu Başkanları İbrahim Erol Küçüktepe, Rüştü Araz ve Alparslan Özdemir, eski Sicil Kurulu Başkanı Tayfun Sezeroğlu, eski Denetleme Kurulu Başkanı Kenan Atalay ile eski Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı İbrahim Aydın katıldı. Ali Sürmen'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda oy birliğiyle kulübümüzün İstişare Kurulu Başkanı Özkan Sümer, Başkan Vekili Erol Tuna, Genel Sekreteri ise Kenan Atalay oldu."



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