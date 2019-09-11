0553 313 94 23

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Çift kale maçta ikili mücadele sırasında Fernandes ve Ekuban sakatlandı

11 Eylül 2019 Çarşamba 19:00
Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana milli oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı katılmadı.


- Sturridge ve Onazi takımdan ayrı


İngiliz futbolcu Daniel Sturridge ile uzun süreli sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ogenyi Onazi de pas çalışmasının ardından takımdan ayrıldı.

Bu oyuncular sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ile yan sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdü.


- Ekuban ve Fernandes sakatlandı


Antrenmanın ikinci bölümünde yapılan çift kale maçta ikili mücadele sırasında Fernandes ve Ekuban sakatlık yaşadı.

Uzun süre tedavileri yapılan oyunculardan Fernandes, sekerek sahayı terk ederken, Ekuban ise sol ayak bileği sarılı şekilde takım arkadaşlarının yardımıyla sahadan ayrıldı. İki oyuncunun sakatlık durumlarının yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.


- Milli oyuncular yarın katılacak


Trabzonspor’dan milli takıma giden futbolcular arasında yer alan Sörloth, Novak, Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak'ın Trabzon'a dönerek yarın takıma katılacakları bildirildi.

Bordo-mavili takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 19:00
  1. Futbol
  2. SÜPER LİG
  3. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan 'Whatsapp' talimatı!
    1. Erdoğan'dan 'Whatsapp' talimatı!
    2. Türkiye ve Azerbaycan, enformasyon..
    3. El Kaide liderinden o ülkelere saldırı..
    4. Samsun'da motosiklet yayaya çarptı: 1..
    5. Bitlis’in Valiliğinden trafik..
    6. Trabzonspor’da tatsız antrenman
    7. "Çok faydalı, güzel, sıcak bir..
    8. Valencia, teknik direktör Toral'ın..
    9. Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS Grup..
    10. Başkan Gürkan Külliyedeki buluşmayı..
    11. Abla, acı gerçekleri tek tek..
    12. Yaşlılar otobüs saatlerinden şikayetçi
    13. Hindistan'da Müslüman gencin linç..
    14. Samsun’da kız meselesi yüzünden..
    15. Turizmin yeni gözdesi Bursa
    16. Ağızda ve dilde mantar nasıl geçer?..
    17. Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı..
    18. Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale..
    19. Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari..
    20. IKBY'ye "Kerküklüleri serbest..
    21. Uzman isimden çarpıcı Taliban analizi:..
    22. TSKB ile Çin Kalkınma Bankası arasında..
    23. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol..
    24. Mısır’da yolcu otobüsü köprüden düştü:..
    25. İki madenci şehri karşı karşıya geldi
    26. Karabükspor’da Vanspor maçı..
    27. MHP lideri Bahçeli Bayburt’a geliyor
    28. Galatasaray Kulübünün divan kurulu..
    29. GUHEM’de hedef 23 Nisan
    30. Denize atık boşaltan kamyon sürücüsü..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...