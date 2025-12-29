  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP’den umudu kesti, siyaseti bıraktı!

İstanbul Valiliği uyardı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak

Kızının eğitimi İçin emekliliğini erteledi… Yalova’daki DEAŞ operasyonunda şehit düşen Turgut Külünk, Geride yürek yakan bir hikâye bıraktı

Rusya'dan Noel videosu: Erdoğan'a Akkuyu küresi, Zelenskiy'e kelepçe!

Somaliland skandalı! Yeniden Refah Partisi İsrail'in arkasındaki gücü açıkladı

Kadıköy belediyesi, kağıt toplayıcılarından ne istiyor?

Sabiha Gökçen Havalimanı, 'Major Havalimanları' kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! İstanbul istikameti araç geçişlerine kapatıldı

Narin Güran davasında Yargıtay'dan flaş karar

Hainlerin algı operasyonuna yargıdan tokat! 3 kahramanımızın şehadetini diline dolayanlara soruşturma kıskacı: O hesaplar tek tek inceleniyor
Spor Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi
Spor

Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi

Karadeniz fırtınası Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması yaptı.

Akşam antrenmanının ilk bölümünde ise dinamik ısınma gerçekleştirildi.

 

Pas çalışmasıyla devam eden idman, sonuçlandırma ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Galatasaray maçı öncesi büyük şok! Stat yıkılabilir!
Galatasaray maçı öncesi büyük şok! Stat yıkılabilir!

Spor

Galatasaray maçı öncesi büyük şok! Stat yıkılabilir!

Lemina üzgün, Galatasaraylılar mutlu! Cimbom'a müjde
Lemina üzgün, Galatasaraylılar mutlu! Cimbom'a müjde

Spor

Lemina üzgün, Galatasaraylılar mutlu! Cimbom'a müjde

Erden Timur hakkında flaş karar
Erden Timur hakkında flaş karar

Spor

Erden Timur hakkında flaş karar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23