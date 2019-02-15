Trabzonspor'da flaş ayrılık! Sezon sonu... Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcu Olcay Şahan'ın sezon sonu takımdan ayrılacağı kaydedildi.

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın talimatıyla kadro dışı bırakılan Olcay Şahan'ın umutlarının tükendiği ve takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Çalışmalarını takımdan ayrı Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde sürdüren 31 yaşındaki sağ kanadın, "Bugüne kadar affedilmediysem bundan sonra artık zor. Beni affedeceklerini düşünmüyorum. Sezon sonunda da duruma bakacağız" dediği belirtiliyor Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması istenen Olcay Şahan, takımdan ayrılmak istemediğini açıklayarak tek başına çalışmalarını sürdürme kararı vermişti. (Takvim)

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