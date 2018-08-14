Trabzonspor'da Burak Yılmaz Sivasspor maçında yer alacak mı? İşte detaylar

Trabzonspor'un en önemli yıldızlarından biri olan Burak Yılmaz, maç temposunu henüz yakalayamadığı için geçtiğimiz haftaki Başakşehir mücadelesinde forma giyememişti. Ancak yıldız oyuncu bu süreçte sıkı çalıştı ve arayı kapattı.

Formuyla teknik direktör Ünal Karaman'ın da yüzünü güldüren deneyimli forvetin bu hafta Sivasspor ile oynanacak olan 90 dakikada sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz sezonu 23 golle tamamlayan Burak Yılmaz, yeni dönemde de hiç kuşku yok ki takımının en büyük kozu olacak.

Başarılı oyuncunun ilk 11'e dönmesiyle beraber Rodallega tekrar kulübeye çekilecek. Sık sık öğrencisiyle özel görüşmeler yapan teknik direktör Ünal Karaman'ın Burak Yılmaz'ın dönüş haberine çok sevindiği de gelen bilgiler arasında.