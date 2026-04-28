Fenerbahçe ile yollar ayrılmıştı... Tedesco'dan ilk açıklama!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe ile yollar ayrılmıştı... Tedesco'dan ilk açıklama!

Dün akşam saatlerinde Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevine son verildiği resmen açıklandı.

Foto - Fenerbahçe ile yollar ayrılmıştı... Tedesco'dan ilk açıklama!

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Domenico Tedesco ve beraberinde göreve başlayan teknik ekibi ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.

Foto - Fenerbahçe ile yollar ayrılmıştı... Tedesco'dan ilk açıklama!

Kanarya'nın, sezon başında göreve getirdiği İtalyan çalıştırıcıya 500 bin Euro tazminat ödeyeceği ifade edildi.

Foto - Fenerbahçe ile yollar ayrılmıştı... Tedesco'dan ilk açıklama!

Öte yandan Fenerbahçe'nin yolların ayrıldığı teknik direktör Domenico Tedesco, Alman haber ajansı DPA'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Foto - Fenerbahçe ile yollar ayrılmıştı... Tedesco'dan ilk açıklama!

Tedesco, "Daha yeni sözleşme uzatma konusunda görüşüyorduk. Şimdi ise ligde aldığımız ikinci yenilginin ardından yollarımızı ayırdık.

Foto - Fenerbahçe ile yollar ayrılmıştı... Tedesco'dan ilk açıklama!

Bu, futbolun ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor. Göreve başladığımda hedef, birlikte bir şeyler inşa etmek ve bunu sürdürülebilir kılmaktı. Geçmişteki yaklaşımlardan biraz daha farklı bir yol izlemek istedik." dedi.

Foto - Fenerbahçe ile yollar ayrılmıştı... Tedesco'dan ilk açıklama!

Fenerbahçe ile 13 Eylül 2025'te sözleşme imzalayan Domenico Tedesco, dönemin başkanı Ali Koç tarafından göreve getirildi. İtalyan çalıştırıcının takımın başına geçmesinden 8 gün sonra Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna Sadettin Saran oturdu.

Foto - Fenerbahçe ile yollar ayrılmıştı... Tedesco'dan ilk açıklama!

Yeni başkan ve yönetimin "Yola devam" dediği Domenico Tedesco, takımı uzun süre şampiyonluk yarışında tuttu.

Foto - Fenerbahçe ile yollar ayrılmıştı... Tedesco'dan ilk açıklama!

Göreve geldikten bir gün sonra Trabzonspor mücadelesinde takımın başında sahaya çıkan Tedesco, Süper Lig'de 28 maçta kulübeden ekibini yönetti.

Foto - Fenerbahçe ile yollar ayrılmıştı... Tedesco'dan ilk açıklama!

Sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Tedesco yönetiminde ligde 25. haftayı namağlup geçen Fenerbahçe, ilk yenilgisini Fatih Karagümrük deplasmanında yaşadı.

Foto - Fenerbahçe ile yollar ayrılmıştı... Tedesco'dan ilk açıklama!

Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Adana'da oynanan mücadelede Samsunspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertliler, finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Yorumlar

tanyeri17

futbolcular beceriksizse antrönörin ne suçu var?
