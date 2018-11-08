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Trabzonspor'da Burak Yılmaz gelişmesi! Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, oynanacak olan Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

08 Kasım 2018 Perşembe 13:37
Trabzonspor'da Burak Yılmaz gelişmesi! Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı

Tecrübeli futbolcuya, Bursaspor karşılaşmasında oyundan çıkarken kendisini protesto eden taraftarlara el kol hareketleri ile karşılık vermesi nedeniyle yönetim tarafından 500 bin TL para cezası verilmişti.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz ile ilgili kadro dışı kararı almadıklarını, golcü futbolcunun oynayıp oynamamasıyla ilgili kararın tamamen teknik direktör Ünal Karaman'ın kararı olacağını söylemişti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bordo mavililerin Malatyaspor karşısında sahaya şu muhtemel 11'le çıkmaskı bekleniyor:

Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Amiri, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 13:37
  1. Karaman
  2. Bursa
  3. Trabzonspor
  4. Burak Yılmaz
  5. Yeni Malatyaspor
  6. Süper Lig

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