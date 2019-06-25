0553 313 94 23

Trabzonspor'da Batuhan Artarslan ile yolların ayrılması

25 Haziran 2019 Salı 20:26
Trabzonspor'da Batuhan Artarslan ile yolların ayrılması


TRABZON (AA) - Trabzonspor'da yolların ayrıldığı orta saha oyuncusu Hasan Batuhan Artarslan, alacaklarının 237 bin liralık kısmından feragat etti.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile Hasan Batuhan Artarslan arasındaki 1 Haziran 2017 başlangıç, 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, Hasan Batuhan Artarslan alacaklarının 237 bin liralık kısmından feragat etmiştir."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 20:26
  1. Futbol
  2. Hasan Batuhan Artarslan
  3. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dilipak: İmamoğlu AK Parti'de olsaydı...
    1. Dilipak: İmamoğlu AK Parti'de olsaydı...
    2. Kerkenez yavrularına itfaiye sahip çıktı
    3. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    4. Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Görevi..
    5. Yeni Malatyaspor ilk antrenmanını yaptı
    6. Giresun’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a..
    7. Beşiktaş'ta Halilagic ile yollar ayrıldı
    8. İtalya çeyrek finalde
    9. 100 bin askere erken terhis!
    10. Ürdün'de Bahreyn Çalıştayı protesto..
    11. Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon..
    12. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    13. Çağlar Aytar kimdir?
    14. Uyuşturucu zanlısı 2 kişi tutuklandı
    15. Oto ekspertizli dolandırıcılık..
    16. Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü belli oldu
    17. Kılıçdaroğlu'ndan AK Partililere..
    18. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    19. Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2019 taban..
    20. LGS birincisi Zeynep, başarıya yanlış..
    21. Cebelitarık’ta rafineri patladı,..
    22. İlkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor
    23. Düzce’de jandarmadan kaçak içki..
    24. TEMSA Romanya'da ihale kazandı
    25. MİT'ten yeni hamle: Hem gözleyecek hem..
    26. İzmir'de sera yangını
    27. Fenerbahçe'de altyapı teknik sorumlusu..
    28. Park halindeki araçtan 7 bin 500 lira..
    29. Samsun’da parkta silahlı saldırı: 1..
    30. Sultanbeyli’de iki binanın çatısı alev..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı