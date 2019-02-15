Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları - Bordo-mavili futbolcular, "Epilepsi İçin Bak" projesine destek için antrenmana mor gözlükle çıktı



TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi ve Joao Pereira'nın katılmadığı belirtildi. Isınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı çalışan bordo-mavililerin, dar alanda çift kale maç yaptığı aktarıldı. Bu arada, Trabzonsporlu futbolcuların Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından epilepsi hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak için hayata geçirilen ''Epilepsi İçin Bak'' projesine destek verdiği bildirildi. Futbolcuların toplumsal farkındalık projesi kapsamında bugünkü antrenmana tüm dünyada kabul gören mor renkli gözlük takarak çıktıkları kaydedildi.

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