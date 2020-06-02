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Spor

Trabzonspor'a sürpriz golcü Papiss Cisse

Yeni sezon öncesi transferlerini sürdüren Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'da sözleşmesi sona erecek olan Papiss Cisse için kolları sıvadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 00:34:00 -
Trabzonspor'a sürpriz golcü Papiss Cisse

Trabzonspor Antalya ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan ve bu sezon gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen Senegalli 34 yaşındaki tecrübeli golcü için temaslara başlayan bordo- mavililer transferi en kısa sürede çözmek istiyor.

Papiss Cisse'ye Trabzon'un yanı sıra Galatasaray ve Başakşehir de talip oldu. Transferin ise en kısa sürede çözüme kavuşması bekleniyor.

Yeni Asır

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