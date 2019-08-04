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Trabzonspor'a Norveçli forvet

- Bordo-mavililer, Alexander Sörloth'un kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu

04 Ağustos 2019 Pazar 13:49
Trabzonspor'a Norveçli forvet


TRABZON (AA) - Trabzonspor, İngiltere'nin Crystal Palace takımında oynayan Norveç Milli Takımı oyuncusu Alexander Sörloth'un kiralık olarak transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada "İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünün profesyonel oyuncusu Alexander Sörloth'un kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

23 yaşında ve 1,94 metre boyundaki forvet, geçen sezonun ilk yarısında İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace formasıyla 12 maçta görev aldı. Genç oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Belçika temsilcisi Gent'te ise 19 lig maçında 4 gol attı.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 13:49
  1. Alexander Sörloth
  2. SÜPER LİG
  3. Trabzonspor

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