Trabzonspor'a Juraj Kucka'dan kötü haber

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Slovakya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Kucka'nın sağık durumuyla ilgili bilgi verildi.

MİLLİ TAKIMDA SAKATLANDI

Juraj Kucka'nın, Slovakya-Çek Cumhuriyeti maçında sakatlandığı hatırlatılarak, "Milli takım doktorlarının yapmış olduğu tetkiklerde, sağ karın bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş, 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği sağlık ekibimize bilgi olarak verilmiştir. Hafta sonu Trabzon'a gelecek oyuncumuzla ilgili sağlık ekibimiz tarafından detaylı tetkikler ve iyileşme süreciyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.