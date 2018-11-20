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Trabzonspor'a Juraj Kucka'dan kötü haber

Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'da, Slovakya Milli Takımı'nda sakatlanan Kucka'nın 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği duyuruldu.

20 Kasım 2018 Salı 15:11
Trabzonspor'a Juraj Kucka'dan kötü haber

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Slovakya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Kucka'nın sağık durumuyla ilgili bilgi verildi.

MİLLİ TAKIMDA SAKATLANDI

Juraj Kucka'nın, Slovakya-Çek Cumhuriyeti maçında sakatlandığı hatırlatılarak, "Milli takım doktorlarının yapmış olduğu tetkiklerde, sağ karın bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş, 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği sağlık ekibimize bilgi olarak verilmiştir. Hafta sonu Trabzon'a gelecek oyuncumuzla ilgili sağlık ekibimiz tarafından detaylı tetkikler ve iyileşme süreciyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:11
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