THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Trabzonspor'a genç oyuncudan kötü haber!

Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi. Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, Yazıcı'nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:16
Trabzonspor'a genç oyuncudan kötü haber!

Trabzonspor’un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı’nın, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Trabzonspor kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, kulübün sitesinden konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı maç sonrası Yusuf Yazıcı’nın şikayeti üzerine gerekli tetkikleri yaptık. Oyuncumuza yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sol kalça kasında (M. Obturator Externus) ikinci derece yaralanma tespit etmiş bulunmaktayız. Tedavisine hemen başlanan Yusuf’un yaklaşık olarak 2-3 hafta takımdan ayrı kalmasını öngörüyoruz” ifadelerine yer verdi.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:16
  1. Antalya
  2. Trabzonspor
  3. Yusuf Yazıcı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB'de yaz-kış saati tartışması büyüyor!
    1. AB'de yaz-kış saati tartışması büyüyor!
    2. İşte Fenerbahçe'nin Cocu'ya ödeyeceği..
    3. Euroleague'de Ekim'in MVP'si Walter..
    4. İran Dışişleri Bakanı Zarif: Türkiye..
    5. Irak'ta katliam gibi kaza! 11 kişi öldü
    6. İstanbul Yeni Havalimanı açılış..
    7. İstanbul Yeni Havalimanının açılışına..
    8. Donald Trump şemsiyeyi kapatmak yerine..
    9. Köyde ısıtan soba şehirde öldürüyor
    10. Kaval kemiği ağrıları belirtileri..
    11. Şüphe üzerine gözaltına alındı,..
    12. Konya'da güvenlik kamerasını fark eden..
    13. Kastamonu'da ilginç olay! Köylüler..
    14. Sivas valisi kim oldu?
    15. Khabib Nurmagomedov, İstanbul Yeni..
    16. Kıyafetlerinizi ütülerken bunlara..
    17. Trabzonspor'a genç oyuncudan kötü haber!
    18. Somon balığının faydaları saymakla..
    19. Ağlayan bebekleri susturmak için...
    20. Kavgayı ayırmak isteyen polis bıçakla..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir