Trabzonspor'a altyapısından 2 takviye - Bordo-mavililer, 21 yaş altı takımında forma giyen sol bek Faruk Can Genç ve orta saha oyuncusu Hüseyin Mert Kurt ile profesyonel sözleşme imzaladı



TRABZON (AA) - Trabzonspor, altyapısından iki futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Bordo-mavililer, 21 yaş altı takımında forma giyen sol bek Faruk Can Genç ve orta saha oyuncusu Hüseyin Mert Kurt ile profesyonel sözleşmeye imza attı. Oyuncularla ilerleyen günlerde basın önünde resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.

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