Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor



TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Kaptan Cemil Usta Sahası'nda hazırlıklarına dün başlayan bordo-mavililer, bu sabah da günün ilk çalışmasını basına kapalı gerçekleştirdi. Antrenmanda üç gruba ayrılan oyuncuların bir grubu sağlık kontrolünden geçerken, ikinci grubun vücut kitle analizi ve laktat testinden geçtikleri belirtildi. Son grup oyuncuların ise koşu ve toplu oyun çalışmaları gerçekleştirdiği kaydedildi. Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ile yeni transfer John Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure'nin antrenmanda yer almadıkları, sakatlığı süren Ogenyi Onazi ile Majid Hosseini'nin salonda çalıştıkları öğrenildi. Trabzonspor, saat 18.00'de basın mensuplarına ve taraftara açık olarak günün ikinci antrenmanını gerçekleştirecek.



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