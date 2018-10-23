Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman futbolcularını eleştirdi: Oynamayan kilo alıp geliyor

"Erzurumspor takımını tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler, iyi hazırlanmışlar. Puan durumunda 15, 16 ve 17'inci takımlar 10'ar 11'er gol yemişler. Puan durumu çok farklılık arz edebilir. İki hafta iyi oynayıp üçüncü haftayı pas geçemezsiniz. Değerleriniz varsa bunları korumalısınız."

"OYNAMAYAN KİLO ALIP GELİYOR"

"Milli maç araları bizi bozuyor. Gönderdiğimizi oyuncular farklı sorunlarla geliyorlar. Oynayanlar bir takım sorunlar yaşıyor, oynamayan kilo alıyor geliyor. Takım olarak sorun yaşıyorsunuz."

"OYUNCULARIMIZ DA ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMELİ"

"Bireysel terapi gibi oyunculardan daha fazla şey bekliyorsunuz. Rakip biraz canlı oynayıp agresif savunma yapınca zorlanıyoruz. Biz bunun hazırlıklarını yapacağız. Bizim çabamız, gayretimiz kadar oyuncularımız da bazı şeyleri alışkanlık haline getirmeli. Kısmet. Hazırlanacağız diğer haftalara."

(Sporx)