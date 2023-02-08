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Gündem Trabzonspor, takım otobüsü ve üçüncü yardım tırını deprem bölgesine yolladı
Gündem

Trabzonspor, takım otobüsü ve üçüncü yardım tırını deprem bölgesine yolladı

Trabzonspor, depremden etkilenenler için ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı üçüncü yardım tırını ve takım otobüsünü deprem bölgesine gönderdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 21:43:00 -
Trabzonspor, takım otobüsü ve üçüncü yardım tırını deprem bölgesine yolladı

Trabzonspor, depremden etkilenenler için ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı üçüncü yardım tırını ve takım otobüsünü deprem bölgesine gönderdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, AFAD'ın başlattığı yardım kampanyasına destek amacıyla dün Kahramanmaraş'taki depremzedeler için gönderilen iki tıra ilave olarak bugün de ihtiyaç malzemelerini taşıyan üçüncü tır ve takım otobüsü depremin yaşandığı Malatya'ya hareket etti.

Bölgeye ulaşan İhtiyaç malzemelerinin yetkililere teslim edilmesinin ardından takım otobüsünün, valilik koordinasyonuyla deprem bölgesinde sevkiyatların yapılması amacıyla kullanılacağı belirtilen açıklamada, "Bu vesileyle hepimizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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