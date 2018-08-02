Trabzonspor, Süper Lig ekibinin yıldız futbolcusunu transfer ediyor!

Trabzonspor’un mali olarak büyük sıkıntı içinde bulunan Antalyaspor’a Maicon için teklif yaptığı iddia edildi. Daha önce Rıza Çalımbay döneminde de Brezilyalı oyuncuya teklif yapıldığı ama olumsuz cevap alındığı ortaya çıkmıştı. Bu arada Çalımbay’ın eski öğrencisini yeni takımı Konyaspor’a da götürmek istediği gelen bilgiler arasında.

Bu arada Alfredo Pedulla, Trabzonspor'un Minala'dan vazgeçtiğini, Kamerunlu oyuncunun da Parma ve Leganes ile görüşmelere başladığını iddia etti.

Kaynak: Fotospora