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Trabzonspor, Sivasspor hazırlıklarını devam ettiriyor

Süper Lig’in 2. haftasında kendi sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

14 Ağustos 2018 Salı 16:51
Trabzonspor, Sivasspor hazırlıklarını devam ettiriyor

Süper Lig’in 2. haftasında 17 Ağustos Cuma günü sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan sabah antrenmanına, Vahit Amiri ve Kamil Ahmet sakatlıkları, Mustafa Aktaş ise izinli olduğundan dolayı katılmadı.

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1 buçuk saat süren antrenman düz koşu ile başlarken daha sonra ayak tenisi ve pas çalışmaları yapıldı. Golcü futbolcu Burak Yılmaz ise antrenmanın sonlarına doğru şut çalışması yaptı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 16:51
  1. Karaman
  2. Trabzon
  3. Sivas
  4. trabzonspor
  5. süper lig
  6. sivasspor

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