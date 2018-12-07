THY- Euroleague
0553 313 94 23

Trabzonspor, seri hasretini sonlandırmak istiyor

Süper Lig'in 15. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak 33 hafta sonra ilk kez art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

07 Aralık 2018 Cuma 11:05
Trabzonspor, seri hasretini sonlandırmak istiyor

Süper Lig'in 15. haftasında yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında kazanarak üç maçlık seri hasretini sonlandırmak istiyor.

Ligin 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden ancak Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile sahasında 0-0 berabere kalarak bu sezon art arda 3 maç kazanma şansını değerlendiremeyen bordo-mavililer, bu kez fırsatı değerlendirmek istiyor.

Ligin 13. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1, 14. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor'u yenerek bu sezon ilk kez galibiyet serisini 3'e yükseltmeyi amaçlıyor.

En son geçen sezonun 12. ile 16. haftaları arasında 5 maç arda arda galip gelme başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor maçını kazanması halinde 33 hafta aradan sonra 3 maç üst üste kazanma serisi yakalamış olacak.

 

- Sağıroğlu: "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"

 

Bordo-mavili takımın yöneticisi Ömer Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahalarında Atiker Konyaspor ile önemli bir karşılaşma oynayacaklarını ve taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Fenerbahçe ve Kayserispor galibiyetleriyle moral bulduklarını ve çıkış yakaladıklarını ifade eden Sağıroğlu, şunları söyledi:

"Zor bir karşılaşma oynayacak olduğumuzu biliyoruz ancak Trabzonspor, her maçtan galibiyetle ayrılacak güçtedir. Sahamızda ve taraftarımız önünde oynamanın avantajını iyi kullanıp Konyaspor'u mağlup ederek yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz."

Sağıroğlu, taraftarlardan stadı doldurmalarını isteyerek, "Fenerbahçe maçı öncesi biletler tükenmişti. Atiker Konyaspor maçına da taraftarlarımızın ilgi göstermesini istiyoruz. Taraftarlarımız takıma sahip çıkmaya devam etsin. Onlara her karşılaşmada olduğu bu maçta da ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 11:05
  1. Konya
  2. Kayseri
  3. Erzurum
  4. Futbol
  5. Ömer Sağıroğlu
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Telekom'dan "Yeni Nesil Gelecek" projesi
    1. Türk Telekom'dan "Yeni Nesil Gelecek"..
    2. TCMB, repo ihalesiyle piyasaya..
    3. Bakan Pekcan, AA Editör Masası'na..
    4. CHP, İnsan Haklarında Eşitlik ve..
    5. Battal'ın "helikopter pisti" davasında..
    6. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
    7. Adana'daki tefeci operasyonu
    8. “Abdullah Gül birlikteliği sonlandırsa..
    9. Eski HDP Kars Milletvekili Mülkiye..
    10. Demirtaş'ın yargılandığı davalar..
    11. Rütbelerini teröristbaşı Gülen takmış!
    12. Döviz kurları
    13. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    14. Maxx Royal Cup Golf Turnuvası
    15. "Patent başvuru sayısı 60 bine ulaştı"
    16. İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
    17. Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemleri
    18. ANALİZ - Alman otomotiv devleri..
    19. Uyuşturucu çetesinden akılalmaz..
    20. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."