0553 313 94 23

Trabzonspor sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan günün ilk antrenmanıyla devam ederken, oyuncular da sağlık kontrollerinden geçti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:39
Trabzonspor sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan günün ilk antrenmanıyla devam ederken, oyuncular da sağlık kontrollerinden geçti.


Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde 10.00’da yapılan antrenmanda oyuncular üç gruba ayrıldı. Birinci gruptaki oyuncular sağlık kontrolünden geçerken, ikinci grup ise vücut kitle analizi ve laktat testinden geçti. Son grup da Kaptan Cemil Usta Sahası’nda düşük şiddetli koşu ve toplu oyun çalışmaları gerçekleştirdi.


Bordo-mavililer, bugün 18.00’de basın mensuplarına ve taraftarımıza açık olarak gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Yazıcı “Balıkesir’i hep birlikte büyütüyoruz”
    1. Vali Yazıcı “Balıkesir’i hep birlikte..
    2. 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde..
    3. Polisin havaya ateş açarak müdahale..
    4. Emre Mor Galatasaray'a çok yakın!
    5. Tepebaşı’ndan kadın üreticilere bir..
    6. Yüzlerce talihli ev sahibi oldu
    7. Tarla yangınına sanayi esnafı yangın..
    8. Nilüfer’deki katılımcılık süreçleri..
    9. Evinde hayatını kaybeden yaşlı adamın..
    10. Trakya Üniversitesinde Edirne’de kadın..
    11. Kayseri’de Wellness 1. Kademe Yardımcı..
    12. Putin: "Rusya nükleer silahların..
    13. Polis kimse dolandırılmasın diye..
    14. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    15. Şehit ailesine darp iddiası
    16. Kilis’te kiralık ev sorunu
    17. Samsun’da bir ayda 116 bin 285 kişinin..
    18. Antarktika seferi bakteri keşfettirdi
    19. Tarsus Belediyesi Yaz Spor Okullarına..
    20. Başkan Demir’den Bafra’da yol müjdesi
    21. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    22. Menteşe’de traktör kazası: 1 ölü
    23. Çimento ihracatı ilk yarıda yüzde 46..
    24. Medipol Başakşehir'de transfer..
    25. Temizlik işçileri uyardı “Yerlere..
    26. Tosya’da Yalnız Değilsiniz projesi..
    27. Başkan Altıkulaç’tan istişare..
    28. Nallıhan Kuş Cenneti Foto Safari..
    29. TİHK’den Rektör Gören’e nezaket..
    30. Erkam Reşmen iddialı konuştu
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”