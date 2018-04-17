Trabzonspor revire döndü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan idmana sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Fabian Castillo, Onur Recep Kıvrak ve Juraj Kucka ile gribal enfeksiyon geçiren Burak Yılmaz katılmazken, Ogenyi Onazi ve Batuhan Artarslan ise yan sahada takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavili futbolcular antrenmanda, koşu ve pas çalışmasının ardından yarı sahada maç yaptı.

Antrenmanı, kulüp asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, futbol komitesi başkan yardımcısı Faruk Kanca, futbol şube sorumlusu İbrahim Haluk Şahin, idari işler sorumlusu Lokman Sadıklar, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve genel sayman Emin Kahraman da izledi