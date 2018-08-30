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Trabzonspor resmen duyurdu! 'Burak Yılmaz...'

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili konuşan Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, kendilerine resmi teklif gelmediğini vurguladı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 16:34
Trabzonspor resmen duyurdu! 'Burak Yılmaz...'

Ağaoğlu, göreve geldiğinden bugüne kadar bir çok kişinin Burak transferi için aracılık yaparak aradığını ancak hiçbirinin ciddi boyutu olmadığını belirterek “Ben bir kurumu temsil ediyorum. Her zaman söylediğim bir şey var. Benim oyuncuma talip olan varsa bize resmi teklif yapar. Onun haricindekileri ne olursa olsun spekülatif olarak değerlendiririm. Resmi bir teklif olmadığı sürece bunun üzerine yorum dahi yapmam. Geldiğimden beri de bunu söylüyorum, bundan başka bir şey de söylemedim. Trabzonspor kulübüne Burak ile ilgili resmi teklif yapılmamıştır, bu kadar.” dedi.

YUSUF YAZICI ÖRNEĞİ

Başkan Ağaoğlu, Burak konusundaki spekülasyonlara Yusuf Yazıcı üzerinden örnek vererek “Konuşmalar oluyor, olmuyor değil ancak. Bunlar diğer futbolcular hakkında da oluyor. Örneğin Yusuf Yazıcı için onlarca kulüp aradı sözde teklif yaptı ancak resmi olarak ciddiye alınacak iki teklif geldi. Trabzonspor’un kayıtlarında yalnızca iki kulübün teklifi var. Onların cevapları da kulüpte kayıtlıdır. Ayrıca o teklifleri de reddettik. Burada önemli olan resmi tekliftir, arayanlara direk 'Ciddiyseniz kulübe teklif gönderin ki üzerine konuşalım, evet ya da hayır diyelim' diyoruz.” ifadelerini kullandı.

"GELDİĞİMDEN BERİ BEŞİKTAŞ BURAK’I İSTİYOR"

Burak’ın transferi konusu başkanlığa geldiği günden itibaren gündemde olduğunu söyleyen Ağaoğlu ”O günden beri Beşiktaş Burak’ı istiyor. Teklifler de var ancak kim oldukları belli olmayan kişiler tarafından. Adam arıyor “Burak’ı Beşiktaş istiyor” diyor,  ben de “Sen kimsin” diyorum. Bu teklifi Beşiktaş yöneticisi dahi yapsa resmi olarak kulübe teklif ulaşmadıkça ciddiye alınmaz. Bu konu bu kadar basit.” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 16:34
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