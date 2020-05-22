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Spor

Trabzonspor Rahmi Anıl Başaran ile anlaştı

Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensip anlaşmasına vardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:19:00 -
Trabzonspor Rahmi Anıl Başaran ile anlaştı

Trabzonspor, Balıkesirspor'da forma giyen Rahmi Anıl Başaran'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

Radyospor'a konuşan Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, "Rahmi Anıl Başaran için Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe ile görüşmemiz oldu. 2 hafta önce Trabzonspor ile sözlü olarak ciddi şekilde görüşmelerimiz oldu. Trabzonspor'dan Mehmet Yiğit Alp ile dün İstanbul'da görüştük ve prensip anlaşmasına vardık. Rahmi Anıl'ın transferi Ramazan Bayramı'ndan sonra resmiyet kazanacak. Trabzonspor kulübümüze TL bazında ödeme yapacak. Balıkesirspor, bir sonraki satışından pay alacak." ifadelerini kullandı.

Rahmi Anıl Başaran kimdir?

27 Mart 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen Anıl Başaran, Fenerbahçe ve Balıkesirspor altyapılarında forma giymesinin ardından 2017 yılında Balıkesirspor formasıyla profesyonel futbol yaşantısına adım attı.Bu sezon düzenli olarak forma şansı bulan ve 27 maçta bin 947 dakika görev alan golcü oyuncu, 7 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Türkiye U20 Milli Takımı'nın da formasını giyen 20 yaşındaki oyuncu, milli formayla çıktığı 1 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan genç futbolcu, forvetin yanı sıra iki kanatta da oynayabiliyor. Anıl Başaran'ın Balıkesir ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yıl sezon sonunda sona erecek.

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