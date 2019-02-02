Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçından notlar

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor'da, kadroda değişim yapılmadı.

Bordo-mavililer, ligde geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Demir Grup Sivasspor maçının 11'ile MKE Ankaragücü karşılaşmasına çıktı.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi ve Joao Pereira'nın yanı sıra tam olarak hazır hale gelmeyen Jose Sosa kadroda yer almadı.

- İranlı oyuncular kadroda

Asya Kupası maçlarının ardından Türkiye'ye dönen İranlı futbolcular Vahid Amiri ve Majid Hosseini, maç kadrosunda yer aldı.

Ligin ilk yarısının bitiminin ardından Antalya kampına katılamayan oyuncular, yaklaşık 40 gün sonra takıma döndü.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın 11'de forma şansı vermediği İranlı futbolcular yedek kulübesinde forma şansı bekledi.

- TFF'ye tepki

Medipol Başakşehir maçında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle yaklaşık 27 bin taraftarın Passolig kartlarına bloke cezası verilmesi maça ilgiyi de düşürdü.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da hafta içinde yayımlanan bir videoda mektupla taraftarları maça davet etmesine karşın beklenen ilgili gerçekleşmedi.

Bu arada bir grup bordo-mavili taraftar da kent merkezinde toplanarak Türkiye Futbol Federasyonunun ceza kararını protesto etti. Taraftarlar, TFF'nin Trabzon Bölge Müdürlüğü önüne kadar yürüyerek bir basın açıklamasıyla karara tepki gösterdi.

- Ankaragücü'nde yeni transferler

Ara transferin hareketli kulüplerinden Ankaragücü'nde 4 yeni oyuncu 11'de forma giydi.

Sarı-lacivertlilerde, Tyler Boyd, Dever Orgill, Stelios Kitsiou ve Wilfred Moke ilk kez yeni takımlarıyla sahaya çıktı.