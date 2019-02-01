Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maçı hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen idmanda bordo-mavililer, ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar yaptı. Antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, MKE Ankaragücü'nü yarın saat 16.00'da Medical Park Stadı'nda konuk edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.