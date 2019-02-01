Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı01 Şubat 2019 Cuma 17:44
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maçı hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen idmanda bordo-mavililer, ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar yaptı.
Antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, MKE Ankaragücü'nü yarın saat 16.00'da Medical Park Stadı'nda konuk edecek.
YORUM YAZ