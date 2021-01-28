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Spor Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ta Gökhan Töre depremi
Spor

Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ta Gökhan Töre depremi

üper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 19:30:00 - 2021-01-28 19:32:17
Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ta Gökhan Töre depremi

Beşiktaş, Gökhan Töre’nin yapılan MR görüntülemesinde, sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakaya hazırlanan futbol takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, ikili mücadele sırasında ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmiştir." 

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