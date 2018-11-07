Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf, Burak ve Abdülkadir açıklaması

Ahmet Ağaoğlu, katıldığı bir televizyon programında Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür ve gündemdeki diğer gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaşananları 2-3 şiddetindeki fırtına olarak değerlendiren Ağaoğlu, "Bizim yaşadıklarımız bana göre denizci tabiriyle 2-3 şiddetindeki fırtınaydı, derbide yaşanan 6-7 kuvvetindeydi. Görüntü olarak baktığımız zaman bize yakışmayan, kulübümüze yakışmayan, Burak Yılmaz'a yakıştıramadığım, sebepsiz yere gündem yaratan ve krize dönüşen bir olaydı bu. Dün yönetim kurulu olarak aldığımız kararı eleştirenler var, hafif bulanlar var, ağır bulanlar var. Onlara şunu söylemek istiyorum; Trabzonspor gibi büyük bir kulübün başına geldiğiniz zaman burada kişilerin doğruları ikinci planda kalır. Kulübün doğruları ön plandadır. Düşünceniz bakış açınız ne olursa olsun kulübün doğrusunu yapmak zorundasınız. Kurumunuz, kulübünüz için doğru olanı yaptığınız zaman kendiniz için de doğru olanı yapmış olursunuz. Yönetimde genelde birleştik, oy birliğiyle alınan bir karardı. İşin doğrusunu söyleyelim, 'biz böyle düşündük ama başkan siz ne düşünüyorsanız biz o kararın arkasındayız' dediler. Ben de onların almış oldukları karar doğrultusunda bir karar aldım. Burak da 'Ben çok üzgünüm, olmaması ve yapılmaması gereken bir olaydı. Kazanma hırsının enerjisi ve siniriyle öyle bir tepki gösterdim ama çok üzgünüm. Başkanın vereceği her türlü karara da saygılıyım' dedi. Aslında ön plana çıkması gereken, ekranlara veya kamuoyuna yansıması gereken şeyler bunlar. Sıkıntının çözümü noktasında tarafların göstermiş olduğu sağduyu ve duyarlılık önemli. Bu duyarlılık kulübe ve kulübün menfaatlerine karşı gösterilen duyarlılıktır. Böyle bir karar aldık" diye konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇINA GİDECEĞİM"

Takımın gittiği her yere gideceğini vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Zaten misafir takımın başkanının koltuğu benim koltuğumun sağ tarafı, tabii ki birlikte izlenecek o maç. Gelen misafir takımın başkanını misafir tribününde ağırlayacak halimiz yok. Kendi takdirleri gelip gelmemek. Ama benim takımım Şükrü Saraçoğlu'na gittiği zaman ben ordayımdır. Benim gitmemem için bir sebep yok. Bir kere ben her maça gitmeye çok büyük özen gösteriyorum. Orada maç başlamadan, seremonide, oyuncu bir taraftan da protokolde kimin olduğuna, yöneticisinin nerede olduğuna, başkanına o kadar dikkat eder ki! Güç almasa bile güç kaybına uğramaz. Yalnız bırakıldığı hissine uğrarsa o oyuncu çok etkilenir. Yıllardır tribündeyim, şimdi kulübün başındayım ve olmam gereken yerdeyim. Orası da çok sıkıntılı bir yer, maç da izleyemiyorum. Tepki veremiyoruz, sıkılıyoruz, geriliyoruz. Takım gol atıyor, alkışlayamıyorsun. Kolay bir yer değil. Biraz içinizde o heyecanı yaşıyorsanız, böyle bir sıkıntısı da var" diye konuştu.

"YUSUF YAZICI SAMSUNSPOR'A GİDİYORDU"

'Kulüple ilgili ince hesapları olan, Trabzonspor'la ilgili farklı hesapları olan insanlar var' diyen Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Bir kere bunu kişiler üzerinden görmeyin. Hedefinizde kulüp varsa, kulübe h,kim olmak istiyorsanız bunu kişiler üzerinden görmeyin. Bir kere kişilere atılan iftira kul hakkına girer. Abdulkadir daha 19 yaşında. 30 -35 yaşındaki bir futbolcunun bile bir ergen çocuk davranışı içerisine girdiğini görüyoruz ki bu çocuk daha 19 yaşında. Yusuf daha 20 yaşında. Altyapıda 3.5 metre boyunda Abdulkadir ile Yusuf'un fotoğrafı var, bu çocukların da idolü bunlar. Biz elimizdeki değerleri bu kadar yıpratırsak o değirmenin içerisinde yıllardır öğütüldüğü gibi öğütürsek altyapıya da ihanet etmiş oluruz. 1461'in yaş ortalaması 19. Altyapı, 1461 Trabzon ve Trabzonspor. Bu yapı neden tahrip edildi? Mehmet Ekici kadro dışı kalmasaydı Yusuf'un çıkma şansı var mıydı? Yusuf, Samsunspor'a gidiyordu. Şimdi de sakın onu 20 Milyon Euro'ya verme diyorlar. Bu hassasiyeti o zaman da göstermeliydi herkes. 1461 Trabzon kütür kütür aşağı giderken o hassasiyeti göstermeliydiler. Önümüzdeki sene oralarda 4-5 futbolcu A Takıma gelir, yine 3-4 futbolcu satılır ve para kazanılır. Benim modelimi alan bir kulüp bu model üzerinden dünyanın parasını kazanıyor ve ben futbolda para batırıyorum. Altyapıya inanmayan bir takımın başarılı olma şansı yok. Barcelona'da Messi nereden geldi? Barcelona'nın altyapısından 7 oyuncu oynuyor. Her yıl bir oyuncu ekliyorlar ve o oyuncu ilerleyen süreçte değeri 100 Milyon Euro'ya kadar çıkıyor. Futboldan para kazanan ve zirve yarışının içinde olan bir Trabzonspor yaratmak zorundayız. Abdülkadir sakatlandı ve maçta çıktı. Salonda çalışıyor. On beş gündür, Anthony de antrenmanlara çıkmıyordu, salondaydı o kime tepki koyuyordu? Kamil Ahmet birine tepki mi koyuyor? Yusuf sakat, o kime tepki koyuyor? Abdulkadir'e ne zarar verdi biliyor musunuz? Abdulkadir'e bu 15 gündür devam eden söylentiler zarar verdi. Ben etkilendiğini biliyorum. Bundan uzak tutabilmek için de herkes yoğun bir çaba sarf ediyor. Bunun içerisinde ben de varım. Ama Trabzonspor'un biraz irtifa kazanmaya başladığı zaman bu tür şeyler karşılaşacağı, bu tür sıkıntıları göğüslemek zorunda kalacağını biliyoruz. Biraz daha yukarı tırmanalım bakın nerelerden neler çıkacak! Bu Türk futbolunun genel sıkıntısı."

"SOSA YENİ TRANSFER"

Sosa'nın performansını çok beğendiğini kaydeden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "İstikrar çok önemli bir faktör. Benim bildiğim Trabzonspor 35 yıldır yeniden yapılanıyor. Her sene yıkarsan o yeniden yapılanma bir türlü gerçekleşmez. Sürdürülebilir bir başarı için istikrar şart. Oyuncu geliyor, ilk sene verim veremeyebilir ama Sosa, geçen seneye bakın, bu seneye bakın. Transfer diyorsunuz ya, bizim transferlerimiz bunlar. Zaten kendisi hazırlık kampında söyledi, 'Bir önceki sene çok sıkıntılar yaşadım ama bu sene aklımda hiçbir sorun kalmadı. Aklım hep saha içinde olacak' dedi. Sahaya çıkmayacağız diyen oyuncu topluluğundan bugün bu sahada bu mücadeleyi veren oyuncu topluluğuna" yorumunu yaptı.

KAYNAK: DHA