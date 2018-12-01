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Trabzonspor Kulübünün kongresi başladı

Bordo-mavililerin iki gün sürecek olağan genel kurulunda Ahmet Ağaoğlu, seçime tek aday olarak girecek

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:50
Trabzonspor Kulübünün kongresi başladı

Trabzonspor Kulübünün 74. genel kurulu başladı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağan genel kurulda, başkan Ahmet Ağaoğlu seçime tek aday girecek.

Genel kurulda, 7 bin 102 üyenin oy verme hakkı bulunuyor.

Bordo-mavili kulübün 51 yıllık tarihinde 46. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 3 yıllığına göreve getirilecek.

Tek listenin bulunduğu genel kurula üyeler fazla ilgi göstermedi.

Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun konuşmasıyla başlayan genel kurulda, oy çokluğuyla kongre divan başkanlığına Ali Sürmen seçildi. Daha sonra tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem, genel kurul üyelerine sunuldu.

Kongrede bugün, kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları, denetleme kurulu raporu okunup, görüşülecek. Daha sonra da yönetim kurulunun ibrası üyeler tarafından oylanacak. Yarın saat 10.00'da başlayacak genel kurulda, başkan adayı Ağaoğlu'nun konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.

 

- Ağaoğlu'nun listesi

 

Ağaoğlu'nun listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Ahmet Ali Ağaoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Emin Kahraman, Müminhan Bilgin, Önder Bülbüloğlu, Haluk Şahin, Özer Bayraktar, Yalçın Orhan, Ahmet Fikret Gökhan, Serdar Ekrem Şirin, Yusuf Hayırlıoğlu, Yaşar Kibar Güven, Sertaç Güven

Yedek üyeler: Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Eda Lermi Zorer, İbrahim Şahinkaya

 

 



Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 10:50
  1. Sakarya
  2. Hayri Gür Spor Salonu
  3. Olağan Genel Kurul
  4. Trabzonspor

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