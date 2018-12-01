Trabzonspor Kulübünün kongresi





TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünün 74. Genel Kurulunda yönetim kurulu, mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağan genel kurulda, gündemin okunmasının ardından kulüp genel müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu okudu.

Daha sonra denetleme kurulu üyesi İsmet Keskin, bordo-mavili kulübün 31 Ekim 2018 itibarıyla borç toplamının, 659 milyon 498 bin 121 lirası kısa vadeli, 586 milyon 882 bin 258 lirası ise uzun vadeli olmak üzere, 1 milyar 246 milyon 380 bin 379 lira olduğunu belirtti.

Keskin, 258 milyon 681 bin 573 lira seviyesindeki alacakların toplam borçtan düşülmesinin ardından, net borcun 987 milyon 698 bin 806 lira olduğunu açıkladı.

Denetleme kurulunun raporunun ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, gündemde yarın yapacağı açıklanan genel kurul konuşmasını bugüne alarak üyelere hitap etti.

Ağaoğlu, sözlerine, genel kurulda oturduğu sandalyenin kırılması ve engelli delegeler için kürsüye rampa konulmaması ile ilgili başlayarak, "Bu nedenle, bugün burada yer alarak konuşma yapan Emre kardeşimizden özür diliyorum. Ama başkanının altına ayağı kırık sandalye koyan düşünce yapısından bu inceliği beklemek biraz saflık olurdu." dedi.

Yeni yönetim listesinde yer almayan asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Zeyyat Kafkas, Cahit Erdem, Çağlar Bozoğlu ve Faruk Kanca'ya teşekkür eden Ağaoğlu, "Uzun uğraşlar sonucunda çıkarttığımız yeni tüzüğümüzün mali konulardaki sıkıntıları ortadan kaldırmak için yapıldığını hepimiz biliyoruz. Oraya 84'üncü madde ekledik. Bu madde onaylanan bütçenin yüzde 10'undan fazlasını aştığı zaman yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin sorumlu olduklarını ifade eden bir madde. Biz de bununla alakalı olarak tarihte ilk kez taahhütname imzaladık." diye konuştu.





- Katılımın düşük olmasına tepki gösterdi





Genel kurulda katılımın düşük olmasına tepki gösteren Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Önünüze gelen bütçede 550 milyon ve 770 milyon yazıyor. Gösterilecek olan hassasiyetin bu mu olması gerekirdi? Şu anda hazırun 256 kişi. 200 özel güvenlik görevlisi, 350 jandarma var. Trabzonspor Kulübüne bunu yakıştıramadım. Hassas olmamız gerekir. Çünkü 84'üncü madde ne yazarsa yazsın, biz ne söylersek söyleyelim bu bütçenin onaylanacağı yer genel kurul. Ben bunu iki şekilde yorumluyorum, ya gerçekten ilgi göstermekten uzağız ya da bize ve yönetim kuruluna o kadar güveniyorsunuz ki daha fazla katılıma gerek görmediniz. İnşallah ikincisidir. Ama her zaman söylüyorum, Trabzonspor Kulübünde her konunun konuşulacağı yer genel kuruldur. Buraya gelip eleştireceksiniz, hatalarımız varsa onları söyleyeceksiniz. Biz ancak genel kurulun uyarılarını ciddiye alırız. Bunu 250 kişiyle yapmaya kalkarsak Trabzonspor Kulübüne yakışmaz. Biz de dört dörtlük insan değiliz, bizim de hatalarımız var ve onun da söyleneceği yer burası. Konuşan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bütün eleştiriler ciddiye alınacaktır."

Ağaoğlu, 890 milyon lira borçla kulübü teslim aldıklarını anımsatarak, "Bugün geldiğimiz noktada 987 milyon borç var. Bu artış da kur farkı ve faiz giderinden oluşuyor. Bunu çıkardığımızda aslında frene sağlam bastık." dedi.

Göreve geldiklerinde 34 milyon avroluk profesyonel futbol kadro maliyeti bulunduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün profesyonel kadro maliyetimiz 26 milyon avro civarında, bu demektir ki rakam 8 milyon avro aşağıya çekildi. Tabii ki bu yetmez, Trabzonspor için ideali 15-20 milyon avrodur. Fenerbahçe maçı bir galibiyetten daha fazla anlam taşıyor. Fenerbahçe karşısında 8 yıl sonra sahamızda kazandığımız maçın skorundan daha ziyade, o maçta altyapıdan yetiştirdiğimiz 4 futbolcuyla oynadık. Yaş ortalamaları 20. Ama asıl dikkat çeken sahadaki 11'in maliyeti 11 milyon avro. 11 milyon avro ile yaptığın işe niye 34 milyon avro harcıyorsun? İşte bizim plan, projemiz bu. Profesyonel kadro maliyetini önümüzdeki sene 16-17 milyon avro seviyesine çekeceğiz. "

Ağaoğlu, "Biz sattığımız oyunculardan 9 milyon avro gelir elde ederken, alınan oyunculara 2 milyon avro ödedik." ifadesini kullanarak, "Alınan oyuncuların oynamadığı yönündeki eleştiriler doğru değil, aldığımız 5 oyuncunun hepsi de oynuyor. Bunlar oynayan oyuncular. Artık Trabzonspor'da milyonlar telaffuz edilen transfer dönemi kapanmıştır. Bu böyle biline. Bu politikamızdan da asla taviz vermeyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Futbolda eski yıldız transfer dönemin kapandığını ifade eden Başkan Ağaoğlu, "Bugün öyle bir noktaya geldik ki yıldız futbolcu hayranlığı ve bağımlılığı maalesef karşımızda ciddi bir problem olarak çıkmaya başladı. Onlara söyleyeceğimiz tek şey, yıldız futbolcu yoktur, tek yıldız var o yıldız da Trabzonspor." şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, Trabzonspor'un 5-6 sene içerisinde borçlarından kurtulmasının mümkün olabileceğini vurgulayarak, "8 ayda 16 milyon avro bu şartlara rağmen kar elde etmişsem, bunu sene geneline yaydığımızda 25-30 milyon avrolara ulaşır. Bu da ciddi bir gelirdir. Futbol kulübü, futbolcu aldığı ve sattığı zaman para kazanır." dedi.





- "2010-2011 Trabzonspor'un şeref, namus davasıdır"





Şike davasına ilişkin kendisine ve yönetim kuruluna haksız eleştiriler yapıldığını belirten Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Şike davası geldiğimizden beri eleştirildiğim tek konu. Özellikle sosyal medyadan 'Ahmet Ağaoğlu, şike davasını sattı, 48 saat içerisinde ne kadar para ve kimlerden aldığını şok olarak açıklayacağım' şeklinde söylemler oldu. Peki, 148 gün geçti açıkla da kimden ne kadar aldığımızı biz de bilelim. Bu konuda görevlendirilmiş arkadaşımız Önder Bey var, 15 Aralık'ta CAS'ta davamız var insan biraz elini vicdanına koyar, kul hakkı diye bir şey var. Bir insanı hırsızlıkla suçlamak suçların en büyüğüdür. Geldiğimizden beri eleştirildiğimiz tek konu bu. 'Şike davasını sattı, Fenerbahçe maçını da Ali Koç'a satacak' bunlar yazıldı. Spor ahlakından vazgeçtik mi, kendi kulübünün başkanına, kendi yöneticisine böyle bir şeyi nasıl yakıştırabilir? Belki suçumuz şu oldu, bunun arkasına saklanıp asli görevlerimizden uzaklaşmadık biz. 2010-2011 Trabzonspor'un şeref ve namus davasıdır."

Ağaoğlu, Trabzonspor'un içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları bildiklerini ve bilerek bu göreve talip olduklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Bizi hiç kimse davetiye ile buraya davet etmedi. Biz arkadaşlarımızla beraber yapacağız bu işi. Başaracağız, bu kulübü borçtan kurtarıp düzlüğe ve ligde yarışır bir kulüp haline getireceğiz, diye geldik. Bu süreçte sinir harbi oldu, sağlığımızdan olduk, mücadele verdik vermeye de devam edeceğiz. Hem de 3 senelik süre için. Sayın genel kurul, sizlerden ricam, lütfen doğruyla yanlış birbirinden ayrılsın. Bugün Trabzonspor Kulübü resmi ve gayri resmi 3 milyon İsviçre frangı para harcadı şike davasında. Bir de olaya bu tarafından bakın. Bu gibi konuların konuşulacağı yer Trabzonspor genel kuruludur. Klavye delikanlılığı ile bu iş olmaz."

Üyelerin konuşmasının ardından kulüp yönetim kurulunun idari ve mali yönden ibrası oylamaya sunuldu. Divan Başkanı Ali Sürmen, oy birliğiyle yönetim kurulunun ibra edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'da genel kurulun ilk günü sona erdi.