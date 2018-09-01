Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz açıklaması: Saçma sapan teklifler
Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transfer süreci hakkında konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.01 Eylül 2018 Cumartesi 01:46
Beşiktaş ile Trabzonspor yönetimi arasında Burak Yılmaz transferi için yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlanamadı ve Burak Yılmaz da takımda kalacağını resmi sosyal medya hesabından açıkladı.
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Bu gelişmenin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 61 saat'e konuşan Ağaoğlu'nun sözleri şu şekilde:
"CİDDİYE ALINACAK TEKLİF YAPMADILAR"
"SAÇMA SAPAN TEKLİFLER"
Bir şeyler yapmışlar. Beşiktaşlı yöneticiler Burak Yılmaz ile konuşmuşlar. Beşiktaşlı yönetici arkadaşlar kendi kafalarına göre saçma sapan teklifler yapmışlar. Daha bu teklifler bana gelmeden yönetici arkadaşlar uzaklaştırdı.
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