Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz açıklaması: Saçma sapan teklifler

Beşiktaş ile Trabzonspor yönetimi arasında Burak Yılmaz transferi için yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlanamadı ve Burak Yılmaz da takımda kalacağını resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Beşiktaş Transfer Haberleri: Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferi neden olmadı?



Bu gelişmenin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 61 saat'e konuşan Ağaoğlu'nun sözleri şu şekilde:



"CİDDİYE ALINACAK TEKLİF YAPMADILAR"

Ciddiye alınacak teklif yapmadılar. Arkadaşlarım da “kusura bakmayın ama bu teklif sözlü başkana ulaştıramayız. Bugün çıkar sana 5 milyon Euro der yarın der 0,5 hiç ciddiye alamam. Telefonla olmaz bu işler varsa teklifin yazılı yaparsın bende onun üzerine yürürüm, bunu hep söyledim adım gibi biliyordum böyle olacağını. 3. ligde iki takım arasında 3. sınıf bir oyuncunun transferini yapmıyoruz. Süper Lig'in tepesinde bulunan 4 takım arasındaki iki takım arasında böyle şeyler anlamsız.



"SAÇMA SAPAN TEKLİFLER"



Bir şeyler yapmışlar. Beşiktaşlı yöneticiler Burak Yılmaz ile konuşmuşlar. Beşiktaşlı yönetici arkadaşlar kendi kafalarına göre saçma sapan teklifler yapmışlar. Daha bu teklifler bana gelmeden yönetici arkadaşlar uzaklaştırdı.