Trabzonspor, Katarlılara mı satılacak! O isim, son gelişmeyi böyle açıkladı

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad'ın, Trabzonspor'u satın almak için değerinin 7 katını teklif ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşerken, Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel konuya farklı bir açıdan yaklaştı. “Türkiye'de futbol çok seviliyor ve takımların taraftar sayısı Avrupa'ya göre yüksek. Ama kulüplerimizin çoğu dernek statüsünde ve borç batağında. Yabancı sermaye ile takımlarımız borçlarından kurtulup Avrupa'da yükselişe geçebilir” diyen Tezel, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

“Katar Şeyhi Tamim bin Hamad'ın Trabzonspor Kulübü'nü 665 milyon Euro karşılığında satın almak istediğine dair haber çıktı.

Daha önce Trabzon'a gelen ve başta yaylalar olmak üzere kenti çok beğenen Hamad, Trabzonspor'un satın alınması için ön ayak olunmasını istemiş.

Bu haber asparagas mı, doğru mu henüz netleşmedi ama bu iddiaya tepki gösteren de var sevinen de!

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Başta İngiltere, Fransa ve İtalya olmak üzere Manchester City, Newcastle, Paris Saint German gibi köklü kulüpler bile yabancı sermayeye satılıyorsa, Türkiye'de de satılabilir.

Kulüplerin asıl sahibi taraftardır. Şirketler kulüplere yatırım yapar. Takımın başarılı olması için para harcar ve sonrasında kâr etmeyi bekler.

City'yi, Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan'ın şirketi City Football Group satın almasaydı belki de hiç şampiyon olamayacaklardı ve şehrin diğer takımı Manchester United'ın gölgesinde kalacaklardı.

İngiltere'nin kuzey doğusu daha milliyetçidir ama Newcastle taraftarı, takımı Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satılınca Arap kıyafetleri giyip, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın maskelerini takıp kutlama yaptılar.

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Türkiye'de futbol çok seviliyor ve takımların taraftar sayısı Avrupa'ya göre yüksek. Ama kulüplerimizin çoğu dernek statüsünde ve borç batağında.

Yabancı sermaye ile takımlarımız borçlarından kurtulup Avrupa'da yükselişe geçebilir.”