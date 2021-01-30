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Spor Trabzonspor KAP'a bildirdi! İki dev transfer
Spor

Trabzonspor KAP'a bildirdi! İki dev transfer

Trabzonspor, Wolsfsburg'dan Yunus Mallı ve Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 10:00:00 -
Trabzonspor KAP'a bildirdi! İki dev transfer

Trabzonspor Kulübü, Almanya'nın Wolfsburg Kulübünde forma giyen Yunus Mallı ve Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan iki ayrı açıklamada, profesyonel futbolcular Yunus Mallı ile Anastasios Bakasetas'ın bodo-mavili kulübe transferleri konusunda görüşmelere başlandığı ifade edildi.

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