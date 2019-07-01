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Trabzonspor John Mikel Obi ile anlaştı

Trabzonspor, serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı,John Mikel Obi anlaştı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 07:05
Trabzonspor John Mikel Obi ile anlaştı

Trabzonspor, serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı,John Mikel Obi anlaştı.


Bordo-mavili kulüpten KAP’a yapılan açıklamada , "Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi


Anlaşmaya göre Trabzonspor oyuncuya , "2019-20 sezonu için 1 milyon 500 Bin Euro, garanti ücret, 2020-21 sezonu için 1 milyon 500 Bin Euro garanti ücret,2021-22 opsiyon sezonu için 1 milyon 500 Bin Euro garanti ücret ödeyecek. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının %70 inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacak"

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 07:05
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