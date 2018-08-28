Trabzonspor İtalyan forvet Ekuban ile anlaştı!
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı İngiltere Championship ekiplerinden Leed United'da forma giyen Caleb Ekuban Trabzon'a geldi.28 Ağustos 2018 Salı 02:23
Bordo-mavililerin forvet hattını güçlendirmek amacıyla kadrosuna katmak istediği ve prensipte anlaştığı 24 yaşındaki forvet oyuncusu Ekuban, bu akşam saat 21.40 sıralarında Trabzon havalimanına geldi.
İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United forması giyen ve bavullarıyla birlikte gelen forvet oyuncusunun yarın yönetimle son detayları görüşeceği kaydedildi.
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