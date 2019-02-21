Trabzonspor ile Göztepe 22. randevuda Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir’de oynayacakları maçla birlikte 22. kez karşı karşıya gelecekler.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 21 lig karşılaşmasında Trabzonspor’un 8, Göztepe’nin 4 galibiyeti bulunuyor. 9 maç ise beraberlikle tamamlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken, kalesinde ise 16 gol gördü. Ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazanmıştı.



İzmir’deki maçlar

İki takım arasında İzmir’de oynanan maçlarda ise rakiplerin birbirlerine karşı üstünlüğü bulunmuyor. Bordo-mavililerin 2 galibiyetine Göztepe evinde 2 galibiyetle karşılık verirken, 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor attığı 10 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. İki takım arasında İzmir’de oynanan son maçı ev sahibi Göztepe 3-2 kazanmıştı.

Göztepe - Trabzonspor karşılaşması yarın saat 20.30’da Bornova Stadı’nda oynanacak.

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