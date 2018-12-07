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Trabzonspor ile Atiker Konyaspor 35. randevuda

Geride kalan 34 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 17-9 üstünlüğü bulunuyor

07 Aralık 2018 Cuma 10:21
Trabzonspor ile Atiker Konyaspor 35. randevuda

Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 35. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 34 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 17-9 üstünlüğü bulunuyor, 8 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 49 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 37 gol gördü.

 

- Trabzon'daki maçlar

 

Trabzonspor, sahasında oynadığı 17 maçın 11'inden galibiyetle ayrıldı. 5 karşılaşma konuk takımın üstünlüğüyle,1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililer, sahasındaki maçlarda 31 gol atarken kalesinde 19 gole engel olamadı.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 10:21
  1. 35. randevu
  2. Atiker Konyaspor
  3. Futbol
  4. SÜPER LİG
  5. Trabzonspor

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