0553 313 94 23

Trabzonspor ile ampute takımı hazırlık maçı yaptı

- Karma hazırlık maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi

06 Aralık 2018 Perşembe 16:23
Trabzonspor ile ampute takımı hazırlık maçı yaptı


TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Ampute Futbol 1. Ligi ekiplerinden Ortahisar Ampute Takımı, karma hazırlık maçı yaptı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen Ortahisar Ampute Futbol Kulübü Başkanı Zeki Sancak, teknik direktör Faruk Kuduban ve futbolcuları, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sağıroğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular karşıladı.

Trabzonsporlu oyuncular ile ampute futbolcuların karma şeklinde yaptıkları karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.

Maçın ardından açıklamada bulunan teknik direktör Ünal Karaman, engelli insanların gösterdikleri mücadelenin kendilerine gurur verdiğini belirterek, "Hayatın bazı gerçekleriyle yüzleşme imkanımız oluyor. Bize bu imkanı verdikleri için hepsine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ortahisar Ampute Takımı Teknik Direktörü Faruk Kuduban ise maçın kendileri için ölümsüz bir anı olarak kalacağını aktararak, bu imkanı sağlayan Ünal Karaman ve bordo-mavili futbolculara teşekkür etti.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:23
  1. ampute
  2. maç
  3. SÜPER LİG
  4. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savunma Sanayii Başkanı son noktayı koydu
    1. Savunma Sanayii Başkanı son noktayı..
    2. Sarı Yelekliler eylemine katılan Türk..
    3. Demirtaş'ın "cumhurbaşkanına hakaret"..
    4. Galatasaray'ın cezaları onandı
    5. Pakistan uyruklu bir göçmen yaşadığı..
    6. Eskişehir'deki uyuşturucu davasında..
    7. Öfkeden ve hasetten uzak durun
    8. CHP belediye başkan adayları açıklandı..
    9. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    10. Ağrı'da terör operasyonu: 14 gözaltı
    11. Danimarka'da bir Türk'ün öldürüldüğü..
    12. Dünyayı tedirgin eden hamle! ABD savaş..
    13. Kayseri'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı
    14. Binali Yıldırım FETÖ'cüleri bakın kime..
    15. "FETÖ ata yurdunda Türk bayrağını..
    16. ABD'de özel sektör istihdamı..
    17. Öksürsen bel fıtığı!
    18. Kocaeli'de DEAŞ davası
    19. Emin Ege CHP Karaman belediye başkan..
    20. Gezi'nin birinci yıl dönümü eylemi..
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı