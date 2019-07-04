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Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, sezonun basına ve taraftara açık ilk antrenmanını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 20:58
Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, sezonun basına ve taraftara açık ilk antrenmanını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ile John Obi Mikel’in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure katılmadı, sakatlığı süren Ogenyi Onazi ile Majid Hosseini’nin ise salonda çalıştı. Antrenmanda kondisyona yönelik çalışmaların ardından dar alanda oyun oynandı, son bölümde ise gruplar halinde dayanıklılık koşusu yapıldı. Trabzonsporlu taraftarlar, antrenmana yoğun ilgi gösterirken, futbolculara da sevgi gösterilerinde bulundular. Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 20:58
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