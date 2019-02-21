Trabzonspor, Göztepe deplasmanında Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Ligin 21. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1, ligin 22. haftasında da sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, Göztepe karşısında 2 hafta sonra kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Teknik direktör Ünal Karaman'ın ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inden farklı olarak sol bekte Amiri'nin yerine sakatlığının ardından takıma dönen Novak'a, sakatlığı nedeniyle hafta içi antrenmanlara katılamayan Abdülkadir Ömür'ün yerine ise Abdulkadir Parmak'a görev vermesi bekleniyor. Trabzonspor'un Göztepe maçında muhtemel 11'i şöyle: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme ve Rodallega. Karadeniz ekibi, basına kapalı yapacağı antrenmanın ardından öğle saatlerinde uçakla İzmir'e gidecek.





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