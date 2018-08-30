Trabzonspor - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Süper Lig'in ilk derbisi olma özelliğini taşıyan ve ligin 4. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını Fırat Aydınus yönetecek.30 Ağustos 2018 Perşembe 10:57
Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk derbisi olan Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu.
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray mücadelesini Fırat Aydınus yönetecek.
İşte 4. haftanın maçlarını yönetecek hakemler;
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