Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları, İbrahim Çağlar Uyarcan ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler yapacak.