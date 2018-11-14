Trabzonspor, Fener maçı öncesi taktik çalıştı
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını akşam antrenmanı ile devam ettirdi.14 Kasım 2018 Çarşamba 20:38
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını akşam antrenmanı ile sürdürdü.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen günün ikinci idmanında futbolcuların, ısınma bölümünün ardından pas, topa sahip olma ve taktik çalışmaları yaptıkları belirtildi.
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