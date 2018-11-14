THY- Euroleague
0553 313 94 23

Trabzonspor, Fener maçı öncesi taktik çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını akşam antrenmanı ile devam ettirdi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 20:38
Trabzonspor, Fener maçı öncesi taktik çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını akşam antrenmanı ile sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen günün ikinci idmanında futbolcuların, ısınma bölümünün ardından pas, topa sahip olma ve taktik çalışmaları yaptıkları belirtildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 20:38
  1. Karaman
  2. Trabzon
  3. trabzonspor
  4. süper lig
  5. fenerbahçe

YORUM YAZ

  • HasanHasan16 dk önce
    Trabzon spor 4 fenerbahce 0
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İlbilge Hatun ile Ertuğrul Gazi evlenecek mi?
  1. İlbilge Hatun ile Ertuğrul Gazi..
  2. Rodriguez'den Bayern'e kötü haber
  3. Konyaspor'dan sürpriz teknik direktör..
  4. İdrar yolu enfeksiyonu en çok..
  5. PKK/PYD’de iç hesaplaşma! Teröristler..
  6. 'Üç dönem kuralı büyük oranda..
  7. Denizli'de hırsızlar elektrik..
  8. Demirören'den Fuat Oktay'a sürpriz..
  9. Yıldırım Demirören'den Fuat Oktay'a..
  10. Küf sağlığın baş düşmanı
  11. Çaldığı keçi ile metroya girmeye..
  12. TBMM'de Torba teklifteki 5. madde..
  13. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı..
  14. Fransa'ya vergi koyacağını açıklayan..
  15. Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç'a..
  16. 3 büyükşehirde operasyon: Sahte..
  17. Sergen ilk idmanına çıktı!
  18. Ali Koç'tan Galatasaray yanıtı ve..
  19. CHP’li Özcan Aygun Trabzonlulardan..
  20. Golden State Warriors evinde yendi
Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş

Günün Karikatürü

14 Kasım 2018
Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi