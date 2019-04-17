Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavisi süren Onazi katılmazken, Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı çalıştı. Bordo-mavililer koşunun ardından taktiksel ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Bordo-mavililer antrenmanın son bölümünde ise orta-şut çalışması yaptı. Çalışma sırasında teknik heyet ve oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.

Trabzonspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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