0553 313 94 23

Trabzonspor evinde Alanyaspor’u ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor, yarın Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:24
Trabzonspor evinde Alanyaspor’u ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor, yarın Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. 6. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında yapılan 5 maçta bordo-mavililer 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 de yenilgi aldı.


Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Medical Park Stadyumu’nda karşılaşacaklar. Yarın 16.00’da başlayacak olan müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını ise Alparslan Dedeş ve Mustafa Sönmez yapacak. Geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle kapatan iki takımda sahadan galip ayrılmak için mücadele edecek. Trabzonspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray’a 3-1 mağlup olurken, Aytemiz Alanyaspor’da deplasmanda Göztepe’ye 3-2 mağlup olmuştu.



5 kez karşılaştılar


İki takım arasında bugüne kadar oynanan 5 maçta, konuk ekip Alanyaspor sahadan 3 kez galip ayrılırken, Trabzonspor ise 1 kez kazanabildi. İki takım arasındaki bir maç da beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü. İki takım arasında bu sezon Antalya’da oynanan maçı Akdeniz temsilcisi 1-0 kazanmıştı.



Trabzonspor bu kez evinde kazanmak istiyor


Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de, Alanyaspor’u evinde ağırladığı iki maçta da mağlup edemedi. Rakibi karşısında 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer 2016-2017 sezonunda rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Geçtiğimiz sezon ise Alanya’ya evinde 4-3 mağlup oldu. Bu istatistik ile bordo-mavililer, Süper Lig’de iç sahada en az iki kez karşılaşıp mağlup edemediği tek takım ise rakibi Alanyaspor oldu.



Galatasaray’ın ardından en iyi iç saha performansı Trabzonspor’un


Trabzonspor iç sahada Galatasaray’ın ardından en iyi iç saha performansına sahip takım oldu. Bordo-mavililer iç sahada sarı-kırmızılı takım ile birlikte 7 galibiyet elde etti. Galatasaray’ın evinde bu sezon mağlubiyet yüzü görmezken sahadan 4 kere de beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor ise evinde 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar evinde 31 gol atıp 25 puan toplarken,Karadeniz ekibi ise 25 golle 23 puanı hanesine yazdırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AFAD’dan trafik kazası tatbikatı
    1. AFAD’dan trafik kazası tatbikatı
    2. Ankara’nın Kuşçağız Mahallesi’nde..
    3. IKBY İran’a petrol ihracatını durdurdu
    4. Bilecik Devlet Hastanesi’nin yüzde..
    5. 87 yaşında kolon kanserini yendi
    6. Büyüközer’den siyasilere: Farkında..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle..
    8. Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu
    9. "Hakkari'ye yaklaşık 12 milyar liralık..
    10. Trabzonspor evinde Alanyaspor’u..
    11. Karaman’da motosikletin çarptığı yaya..
    12. Üreticiye 1,5 milyar liralık hibe paketi
    13. Gümrüklerde İslami hassasiyetli..
    14. İYİ Parti'de CHP krizi! Tamamı istifa..
    15. Fatih Erbakan konuşurken,..
    16. "Sınav sistemimizi düzenleyemezsek,..
    17. 100. Yıl Söyleşileri’nin 12’ncisi..
    18. MHP’den Başkan Çetinbaş’a nezaket..
    19. Doğal ve helal kozmetik deyince akla..
    20. Büyük yenilik! Türkiye'de birinci,..
    21. Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve..
    22. Ahmet Sami Kutlu: "Hayal ettiğiniz..
    23. 2 bin 200 yıllık Batı tiyatrosu gün..
    24. Vodafone TV’den 3 yeni içerik
    25. Sakarya Valisi Nayir ile Bilecik..
    26. Ali Kılıç: “Üreten de tüketen de mutlu..
    27. Dehşet saçan damat yakalandı
    28. Denizli Basket galibiyet serisini..
    29. Turkcell’den 25. yıla özel “Turkcell..
    30. Mudanyalı şehidin ismi çeşmeyle..
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü