Trabzonspor evinde Alanyaspor’u ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor, yarın Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. 6. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında yapılan 5 maçta bordo-mavililer 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 de yenilgi aldı.

Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Medical Park Stadyumu’nda karşılaşacaklar. Yarın 16.00’da başlayacak olan müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını ise Alparslan Dedeş ve Mustafa Sönmez yapacak. Geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle kapatan iki takımda sahadan galip ayrılmak için mücadele edecek. Trabzonspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray’a 3-1 mağlup olurken, Aytemiz Alanyaspor’da deplasmanda Göztepe’ye 3-2 mağlup olmuştu.

5 kez karşılaştılar

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 5 maçta, konuk ekip Alanyaspor sahadan 3 kez galip ayrılırken, Trabzonspor ise 1 kez kazanabildi. İki takım arasındaki bir maç da beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü. İki takım arasında bu sezon Antalya’da oynanan maçı Akdeniz temsilcisi 1-0 kazanmıştı.

Trabzonspor bu kez evinde kazanmak istiyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de, Alanyaspor’u evinde ağırladığı iki maçta da mağlup edemedi. Rakibi karşısında 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer 2016-2017 sezonunda rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Geçtiğimiz sezon ise Alanya’ya evinde 4-3 mağlup oldu. Bu istatistik ile bordo-mavililer, Süper Lig’de iç sahada en az iki kez karşılaşıp mağlup edemediği tek takım ise rakibi Alanyaspor oldu.

Galatasaray’ın ardından en iyi iç saha performansı Trabzonspor’un

Trabzonspor iç sahada Galatasaray’ın ardından en iyi iç saha performansına sahip takım oldu. Bordo-mavililer iç sahada sarı-kırmızılı takım ile birlikte 7 galibiyet elde etti. Galatasaray’ın evinde bu sezon mağlubiyet yüzü görmezken sahadan 4 kere de beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor ise evinde 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar evinde 31 gol atıp 25 puan toplarken,Karadeniz ekibi ise 25 golle 23 puanı hanesine yazdırdı.