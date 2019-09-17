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Trabzonspor eksik kadroyla Getafe ile yapacağı ilk hafta maçı için İspanya'ya gitti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda Getafe ile yapacağı ilk hafta maçı için İspanya'ya gitti. Sakatlıkları bulunan 6 futbolcu kafilede yer almadı.

17 Eylül 2019 Salı 16:20
Trabzonspor eksik kadroyla Getafe ile yapacağı ilk hafta maçı için İspanya'ya gitti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda Getafe ile yapacağı ilk hafta maçı için İspanya'ya gitti.

Günü antrenman yapmadan geçirecek bordo-mavililer, öğleden sonra özel uçakla maçın oynanacağı İspanya'nın başkenti Madrid'e hareket etti.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk maçı oynamak için Getafe deplasmanına gittiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Kadromuzda sakatlıklardan dolayı ciddi eksiklikler var ama aynı zamanda o boşlukları dolduracak oyuncular da var. Sadece bu oyuncuların takıma adapte olma süreçleri çok önemli. Yani ilk 11'de birlikte oynama sıkıntısı. Gençlerbirliği maçında o biraz bariz bir şekilde ortaya çıktı. Bunu aştığımız zaman, inşallah ilerleyen süreçte sakat oyuncularımızın tedavileri tamamlanıp kadroya katıldıkları zaman çok daha farklı şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Ağaoğlu, ilk kez Gençlerbirliği maçında forma giyen Daniel Sturridge'in performansına yönelik bir soru üzerine de "Daha antrenman eksiği var. Hocamızın da söylediği gibi ilerleyen süreç içerisinde daha fazla süre alarak takıma katkısı olacak ama biraz antrenman eksiği var. Onu tamamlaması da tabii bir süreç." ifadelerini kullandı.

Kadroda 6 eksik var

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes, Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi, kadroda yer almadı.

Karadeniz ekibinde ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen Ekuban'ın 2 ay, menisküs ameliyatı geçiren oyunculardan Yusuf Sarı'nın 4 ila 6 hafta, Abdülkadir Ömür'ün 4 ila 6 ay, kasığında yırtık olan Fernandes'in ise 2 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Geçen sezon aşil tendonundan ameliyat edilen Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi 9 aydır takıma katılamazken, Kamil Ahmet Çörekçi de sezon başından bu yana görev alamıyor.

Bordo-mavili takımın kadrosunda Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Joao Pereira, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth ve Muhammet Akpınar olmak üzere 20 futbolcu yer alıyor.

Bu arada Getafe karşılaşması öncesinde bordo-mavililerin antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu. Teknik direktör Ünal Karaman ve Joao Pereira'nın katılacağı basın toplantısı yarın TSİ 17.30'da Alfonso Perez Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Basın toplantısının ardından yine aynı statta TSİ 18.00'de gerçekleştirilecek antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.

 

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 16:20
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  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Anadolu Ajansı

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