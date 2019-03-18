0553 313 94 23

Trabzonspor, deplasman fobisini yendi

Süper Lig'de deplasmanda ilk 10 maçta 10 puan toplayan bordo-mavililer, son 3 dış saha karşılaşmasından 7 puan çıkararak Avrupa kupalarına katılma iddiasını güçlendirdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:04
Trabzonspor, deplasman fobisini yendi

Spor Toto Süper Lig'de haftayı deplasmanda 1-0'lık Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, dış saha sorununu da son haftalarda aldığı sonuçlarla aştı.

Ligde deplasmanda oynadığı ilk 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan bordo-mavililer, son 3 deplasman maçından 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan çıkardı.

Karadeniz ekibi, İlk 10 maçta 1 puan ortalamasıyla maçlarını oynarken son 3 dış saha maçında ise 2,33 puan ortalaması yakaladı.

Ligde 26 hafta sonunda 43 puanla 4. sırada bulunan Trabzonspor, son 3 hafta deplasmanda elde ettiği galibiyetlerle Avrupa kupalarına katılma iddiasını güçlendirdi.

 

- Deplasman maçları

 

Trabzonspor, deplasmandaki 10 haftalık dönemde Akhisarspor'u 3-1, İstiklal Mobilya Kayserispor'u 2-0 mağlup ederken Ankaragücü ve Beşiktaş ile 2-2, Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir'e 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0, Galatasaray'a da 3-1 mağlup oldu.

Bordo-mavili takım, son 3 deplasman maçında ise Göztepe'yi 3-1 yendikten sonra Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da 1-0 mağlup etti.

 

- 5. sıraya kadar yükseldi

 

Trabzonspor, dış saha maçları bakılarak oluşturulan puan cetvelinde 17 puanla 5. sıraya kadar yükseldi.

Bordo-mavili takım, deplasmandaki 10 hafta sonunda topladığı 10 puanla 9. sırada yer almıştı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:04
  1. Sivas
  2. Malatya
  3. Kayseri
  4. Erzurum
  5. Antalya
  6. Ankara
  7. Deplasman maçları
  8. Futbol
  9. Spor Toto Süper Lig
  10. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik’te konut satışları azaldı
    1. Bilecik’te konut satışları azaldı
    2. Şampiyonların okulu GKV Vali Gül ve..
    3. Paralimpik yüzücülerden 32 madalya
    4. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce,..
    5. Azade Ay, “18 Mart 1915 destanın..
    6. Ünlü boks organizatörü Erol Ceylan’ın..
    7. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    8. Özel öğrenciler Çanakkale şehitlerini..
    9. Denizli nüfusunun 109 bin 696’sı yaşlı..
    10. Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl..
    11. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    12. Kara tren, Gaziray’a dönüştü
    13. AKUT Eskişehir’den ’Navigasyon Eğitimi’
    14. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde görev..
    15. FETÖ’nün ’Büyük bölge talebe mesulü’..
    16. Altın fiyatları
    17. Horlama erkeklerde daha sık görülüyor
    18. İngiltere'den Türkiye açıklaması:..
    19. Kadın sanayiciler OSB Başkanı Mustafa..
    20. Manuel terapi ile ağrılara doğal çözüm
    21. Erdoğan Çanakkale’den dünyaya..
    22. Genç, şehit ve gazi aileleri ile..
    23. Aiolis Kent Belleği tarihe ışık tutacak
    24. Dülgeroğlu’ndan yatırım müjdeleri
    25. Halı sektörü 2023 stratejisini..
    26. Dr. Ömer Selim Alan, Karalemas Kent..
    27. İlk Kültür Merkezi Akbelen’de açıldı
    28. Güvercin hırsızları tutuklandı
    29. Beykoz’da sanatçıdan Murat Aydın’a..
    30. İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 4..
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!