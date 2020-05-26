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Spor

Trabzonspor, çalışmalarını akşam antrenmanıyla sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-26 21:06:34 -
Trabzonspor, çalışmalarını akşam antrenmanıyla sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Günün ilk idmanına sabah çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki ikinci çalışmasını ise akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, hız ve dayanıklılık oyunları oynadı.

Öte yandan, antrenman öncesinde teknik direktör Çimşir için 41. yaş günü dolayısıyla kutlama yapıldı. Kutlamada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve futbolcular, Çimşir'e yeni yaşında mutluluk diledi.

Takım, yarın yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.


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