Trabzonspor Bursa'da kazandı! Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Bursaspor ile Trabzonspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden Trabzonspor 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavili ekibe 3 puanı getiren gol 69. dakikada Abdülkadir Ömür'den geldi. Genç futbolcu, sezonun en güzel gollerinden birini attı. Trabzonspor'da Jose Sosa'nın 81. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Bursaspor kalecisi Okan gole izin vermedi. Bu sonucun ardından art arda 4. kez galip gelen Trabzonspor puanını 49'a çıkardı. Üst üste üçüncü kez mağlup olan ve son 14 maçta yalnızca 1 kez galip gelen Bursaspor ise 28 puanla düşme açısından tehlikeli bölgede kaldı.

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