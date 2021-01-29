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Spor Trabzonspor bombayı patlattı
Spor

Trabzonspor bombayı patlattı

Trabzonspor, Alanyaspor'dan forvet oyuncusu Anastasios Bakasetas ile her konuda anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 09:43:00 -
Trabzonspor bombayı patlattı

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Kupa'yı kazanarak moral bulan Trabzonspor ligin ikinci yarısı için güçlü bir kadro kurmaya çalışıyor.

Bordo Mavililer Bakasetas ile prensip anlaşmasına vardı. Geçen sezonun başında Alanyaspor'a katılan ve takımın başarısında büyük pay sahibi olan Yunan orta saha uzaktan şutlarıyla da ön plana çıkıyor.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon da iyi performansını sürdürdü ve 22 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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